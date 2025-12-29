169+ Statystyk sztucznej inteligencji na rok 2026
Ciekawi Cię, jak wygląda stan sztucznej inteligencji (AI) w 2026 roku? Jesteś we właściwym miejscu. Poniżej znajduje się starannie wyselekcjonowana i zweryfikowana lista najbardziej aktualnych statystyk dotyczących AI, zorganizowanych w celu łatwego dostępu.
Najważniejsze statystyki AI (Wybór redakcji)

Oto najbardziej interesujące statystyki na temat AI, które naszym zdaniem warto znać:

  • Modele open-weight prawie dogoniły modele closed-weight, zmniejszając lukę w konkurencji Chatbotów z 8,04% na początku 2024 roku do 1,7% do lutego 2025 roku. (Stanford HAI)

  • W 2024 roku 78% organizacji używało AI, w porównaniu do 55% rok wcześniej. (Stanford HAI)

  • W 2024 roku inwestycje prywatne w AI w USA osiągnęły wartość 109,1 miliarda dolarów, niemal 12 razy więcej niż 9,3 miliarda w Chinach i 24 razy więcej niż 4,5 miliarda w Wielkiej Brytanii. (Stanford HAI)

  • W 2024 roku AI generatywna przyciągnęła inwestycje prywatne na poziomie 33,9 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 18,7% w porównaniu do 2023 roku. (Stanford HAI)

  • Badanie z lipca 2024 roku wykazało, że 78% organizacji używa AI przynajmniej w jednej funkcji, w porównaniu do 72% na początku 2024 roku i 55% rok wcześniej. (McKinsey)

  • Accenture szacuje, że AI może dodać 461 miliardów dolarów do wartości globalnej opieki zdrowotnej do 2035 roku, co pomoże rozwinąć przemysł, którego wartość przekroczy 2,26 biliona dolarów. (Nasdaq)

  • 83% kadry kierowniczej uznaje AI za strategiczny priorytet dla swoich firm. (Cisco)

  • Globalny rynek AI był wart 390,9 miliarda dolarów w 2025 roku i przewiduje się, że osiągnie wartość 3,5 biliona dolarów do 2033 roku, ze wzrostem rocznym na poziomie 31,5%. (Grand View Research)

  • 87% globalnych organizacji uważa, że AI da im przewagę konkurencyjną. (BCG)

  • System rekomendacji Netflixa jest wart 1 miliard dolarów rocznie. (Business Insider)

Rynek i inwestycje

  • Do 2030 roku AI może dodać nawet 13 bilionów dolarów do światowej gospodarki. (ResearchGate)

  • W 2025 roku USA były liderem na rynku AI z wartością szacowaną na 46,99 miliarda dolarów. (Statista)

  • Globalny rynek AI generatywnej osiągnął wartość 37,87 miliarda dolarów w 2024 roku, wzrastając o 32,36 miliarda dolarów od 2020 roku, a do 2031 roku ma wzrosnąć o kolejne 404,2 miliarda dolarów. (Statista)

  • Do 2027 roku wartość sprzętu i oprogramowania związanych z AI może osiągnąć niemal 1 bilion dolarów, z rocznym wzrostem wynoszącym od 40% do 55%. (Bain & Company)

  • W 2024 roku globalne inwestycje w AI w korporacjach wyniosły 252,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 44,5% w prywatnym finansowaniu oraz 12,1% w fuzjach i przejęciach w porównaniu do 2023 roku—ponad 13 razy więcej niż w 2014 roku. (Stanford HAI)

Modele, wydajność i efektywność

  • W 2024 roku instytucje USA stworzyły 40 dużych modeli AI, wyprzedzając Chiny (15) i Europę (3 razem). (Stanford HAI)

  • W 2024 roku nastąpił ogromny wzrost efektywności treningu AI, a koszty zapytań do modelu na poziomie GPT-3.5 w MMLU spadły z 20 dolarów do 0,07 dolarów na milion tokenów, co oznacza spadek o 280 razy. (Stanford HAI)

Infrastruktura i środowisko

  • Zapotrzebowanie na energię dla centrów danych ma wzrosnąć o 16% do 2030 roku, co zwiększy potrzeby związane z chłodzeniem wodnym. (Investopedia)

Polityka, zarządzanie i bezpieczeństwo

  • W 2024 roku liczba aktów prawnych dotyczących AI na poziomie stanowym w USA wzrosła z 1 w 2016 roku do 49 w 2023 roku, a w 2024 roku do 131. (Stanford HAI)

  • W 2024 roku 24 stany USA uchwaliły prawa dotyczące deepfake, w porównaniu do tylko pięciu przed 2024 rokiem. (Stanford HAI)

  • 28% organizacji używających AI zgłasza, że nadzór nad zarządzaniem AI sprawuje CEO, a 17% twierdzi, że jest to zarządzane przez radę dyrektorów. (McKinsey)

Przyjęcie i wykorzystanie

  • Od września 2024 do września 2025 roku ChatGPT utrzymał 81,12% udziału w rynku, a na kolejnych miejscach znalazły się Perplexity (10,85%) i Microsoft Copilot (4,04%). (Statcounter)

  • W 2024 roku 79% osób w USA korzysta z AI kilka razy dziennie lub prawie codziennie. (Pew Research Center)

Praca, umiejętności i wydajność

  • Forum Ekonomiczne szacuje, że do 2025 roku AI zastąpi około 85 milionów miejsc pracy. (Nexford University)

  • 77% pracowników na całym świecie twierdzi, że ich organizacje używają AI. (KPMG)

Sektory i regiony

  • W 2024 roku Indie prowadziły globalne zatrudnienie w branży AI z rocznym wzrostem o 33,39%, a następnie Brazylia (30,83%). (Stanford HAI)

  • Indie przodują w adopcji AI — 91% pracowników korzysta z niej, a 81% jej ufa, w porównaniu zaledwie do 39% użycia i 33% zaufania w Czechach. (Statista)

  • Stany Zjednoczone zajęły pierwsze miejsce w globalnym indeksie gotowości na AI w 2024 roku (wynik 87,03), prowadząc w zakresie wdrażania AI w sektorze publicznym. Kolejne miejsca zajęły Singapur, Korea Południowa i Francja. (Statista)

  • Adopcja ChatGPT jest niższa w USA (45%) niż w Wielkiej Brytanii (55%), Kanadzie (56%) i Australii (58%), podczas gdy Wielka Brytania prowadzi w korzystaniu z Gemini (34%) i Copilot (26%). (Attest)

  • Zaufanie do AI jest niższe w gospodarkach rozwiniętych (39%) niż w gospodarkach wschodzących (57%). (KPMG)

  • Regularne korzystanie z AI jest wyższe w gospodarkach wschodzących (80%) niż w rozwiniętych (58%). (KPMG)

  • Wiedza o AI jest większa w krajach rozwijających się (64%) niż w krajach rozwiniętych (46%). (KPMG)

  • Użycie AI przez pracowników jest częstsze w krajach rozwijających się (72%) niż w rozwiniętych (49%). (KPMG)

  • W 2024 roku wdrożenie AI w organizacjach wzrosło o 27 punktów procentowych w regionie Wielkich Chin i o 23 punkty w Europie, przy czym Ameryka Północna prowadzi z wynikiem 82%. (Stanford HAI)

