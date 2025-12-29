169+ Statystyk sztucznej inteligencji na rok 2026

Cały artykuł znajduje się pod linkiem: https://digitalpr.studio/artificial-intelligence-statistics/
Najważniejsze statystyki AI (Wybór redakcji)
Oto najbardziej interesujące statystyki na temat AI, które naszym zdaniem warto znać:
Modele open-weight prawie dogoniły modele closed-weight, zmniejszając lukę w konkurencji Chatbotów z 8,04% na początku 2024 roku do 1,7% do lutego 2025 roku. (Stanford HAI)
W 2024 roku 78% organizacji używało AI, w porównaniu do 55% rok wcześniej. (Stanford HAI)
W 2024 roku inwestycje prywatne w AI w USA osiągnęły wartość 109,1 miliarda dolarów, niemal 12 razy więcej niż 9,3 miliarda w Chinach i 24 razy więcej niż 4,5 miliarda w Wielkiej Brytanii. (Stanford HAI)
W 2024 roku AI generatywna przyciągnęła inwestycje prywatne na poziomie 33,9 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 18,7% w porównaniu do 2023 roku. (Stanford HAI)
Badanie z lipca 2024 roku wykazało, że 78% organizacji używa AI przynajmniej w jednej funkcji, w porównaniu do 72% na początku 2024 roku i 55% rok wcześniej. (McKinsey)
Accenture szacuje, że AI może dodać 461 miliardów dolarów do wartości globalnej opieki zdrowotnej do 2035 roku, co pomoże rozwinąć przemysł, którego wartość przekroczy 2,26 biliona dolarów. (Nasdaq)
83% kadry kierowniczej uznaje AI za strategiczny priorytet dla swoich firm. (Cisco)
Globalny rynek AI był wart 390,9 miliarda dolarów w 2025 roku i przewiduje się, że osiągnie wartość 3,5 biliona dolarów do 2033 roku, ze wzrostem rocznym na poziomie 31,5%. (Grand View Research)
87% globalnych organizacji uważa, że AI da im przewagę konkurencyjną. (BCG)
System rekomendacji Netflixa jest wart 1 miliard dolarów rocznie. (Business Insider)
Rynek i inwestycje
Do 2030 roku AI może dodać nawet 13 bilionów dolarów do światowej gospodarki. (ResearchGate)
W 2025 roku USA były liderem na rynku AI z wartością szacowaną na 46,99 miliarda dolarów. (Statista)
Globalny rynek AI generatywnej osiągnął wartość 37,87 miliarda dolarów w 2024 roku, wzrastając o 32,36 miliarda dolarów od 2020 roku, a do 2031 roku ma wzrosnąć o kolejne 404,2 miliarda dolarów. (Statista)
Do 2027 roku wartość sprzętu i oprogramowania związanych z AI może osiągnąć niemal 1 bilion dolarów, z rocznym wzrostem wynoszącym od 40% do 55%. (Bain & Company)
W 2024 roku globalne inwestycje w AI w korporacjach wyniosły 252,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 44,5% w prywatnym finansowaniu oraz 12,1% w fuzjach i przejęciach w porównaniu do 2023 roku—ponad 13 razy więcej niż w 2014 roku. (Stanford HAI)
Modele, wydajność i efektywność
W 2024 roku instytucje USA stworzyły 40 dużych modeli AI, wyprzedzając Chiny (15) i Europę (3 razem). (Stanford HAI)
W 2024 roku nastąpił ogromny wzrost efektywności treningu AI, a koszty zapytań do modelu na poziomie GPT-3.5 w MMLU spadły z 20 dolarów do 0,07 dolarów na milion tokenów, co oznacza spadek o 280 razy. (Stanford HAI)
Infrastruktura i środowisko
Zapotrzebowanie na energię dla centrów danych ma wzrosnąć o 16% do 2030 roku, co zwiększy potrzeby związane z chłodzeniem wodnym. (Investopedia)
Polityka, zarządzanie i bezpieczeństwo
W 2024 roku liczba aktów prawnych dotyczących AI na poziomie stanowym w USA wzrosła z 1 w 2016 roku do 49 w 2023 roku, a w 2024 roku do 131. (Stanford HAI)
W 2024 roku 24 stany USA uchwaliły prawa dotyczące deepfake, w porównaniu do tylko pięciu przed 2024 rokiem. (Stanford HAI)
28% organizacji używających AI zgłasza, że nadzór nad zarządzaniem AI sprawuje CEO, a 17% twierdzi, że jest to zarządzane przez radę dyrektorów. (McKinsey)
Przyjęcie i wykorzystanie
Od września 2024 do września 2025 roku ChatGPT utrzymał 81,12% udziału w rynku, a na kolejnych miejscach znalazły się Perplexity (10,85%) i Microsoft Copilot (4,04%). (Statcounter)
W 2024 roku 79% osób w USA korzysta z AI kilka razy dziennie lub prawie codziennie. (Pew Research Center)
Praca, umiejętności i wydajność
Forum Ekonomiczne szacuje, że do 2025 roku AI zastąpi około 85 milionów miejsc pracy. (Nexford University)
77% pracowników na całym świecie twierdzi, że ich organizacje używają AI. (KPMG)
Sektory i regiony
W 2024 roku Indie prowadziły globalne zatrudnienie w branży AI z rocznym wzrostem o 33,39%, a następnie Brazylia (30,83%). (Stanford HAI)
Indie przodują w adopcji AI — 91% pracowników korzysta z niej, a 81% jej ufa, w porównaniu zaledwie do 39% użycia i 33% zaufania w Czechach. (Statista)
Stany Zjednoczone zajęły pierwsze miejsce w globalnym indeksie gotowości na AI w 2024 roku (wynik 87,03), prowadząc w zakresie wdrażania AI w sektorze publicznym. Kolejne miejsca zajęły Singapur, Korea Południowa i Francja. (Statista)
Adopcja ChatGPT jest niższa w USA (45%) niż w Wielkiej Brytanii (55%), Kanadzie (56%) i Australii (58%), podczas gdy Wielka Brytania prowadzi w korzystaniu z Gemini (34%) i Copilot (26%). (Attest)
Zaufanie do AI jest niższe w gospodarkach rozwiniętych (39%) niż w gospodarkach wschodzących (57%). (KPMG)
Regularne korzystanie z AI jest wyższe w gospodarkach wschodzących (80%) niż w rozwiniętych (58%). (KPMG)
Wiedza o AI jest większa w krajach rozwijających się (64%) niż w krajach rozwiniętych (46%). (KPMG)
Użycie AI przez pracowników jest częstsze w krajach rozwijających się (72%) niż w rozwiniętych (49%). (KPMG)
W 2024 roku wdrożenie AI w organizacjach wzrosło o 27 punktów procentowych w regionie Wielkich Chin i o 23 punkty w Europie, przy czym Ameryka Północna prowadzi z wynikiem 82%. (Stanford HAI)